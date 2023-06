Hell's Paradise - Jigokuraku: un cosplay di Yuzuriha con le sue capacità da ninja

Sono partiti diversi anime nella stagione primaverile, alcuni dei quali completamente nuovi. E tra questi c'è il lavoro di Yuji Kaku, conclusosi da tempo sulla rivista digitale Shonen Jump+ ma che ha visto i suoi esordi solo ora con la trasposizione animata. I primi episodi di Jigokuraku: Hell's Paradise hanno colpito introducendo alla storia.

Jigokuraku: Hell's Paradise si svolge nel Giappone del periodo Edo, quindi intorno al 1500, e segue le vicende di Gabimaru, un condannato a morte che deve pagare per i suoi numerosi omicidi. Tuttavia, nessuno sembra in grado di ucciderlo e si trova in attesa dell'esecuzione da parte del suo boia, la giovane Yamada Asaemon Sagiri. A causa di questa immortalità, gli viene fatta una proposta: recuperare un elisir di lunga vita in un'isola sperduta al largo del Giappone, isola sulla quale si sono già perse le tracce di diversi uomini mandati in precedenza. Stavolta lo shogunato decide di mandare dei condannati a morte, ognuno sorvegliato da un boia. E così Gabimaru si imbarca in questa missione accompagnato da Yamada Asaemon Sagiri.

In questa letale sfida sull'isola dispersa, ci saranno gli altri condannati a morte che tenteranno di mettere i bastoni tra le ruote ai due protagonisti. L'incontro con la giovane ninja Yuzuriha è quindi d'obbligo: kunoichi di bell'aspetto e grande talento, indossa soltanto un abito viola molto rivelatorio, con tante cinture per armi. Ayanolite veste gli stessi abiti e crea un'ottima transizione nel suo video cosplay di Yuzuriha da vera ninja postato su TikTok. Il video in basso dà quindi un tocco in più, grazie alla ruota e al calcio volante della cosplayer.