Hell's Paradise - Jigokuraku è ispirato a Berserk: la rivelazione del mangaka

Jigokuraku - Hell's Paradise è un manga scritto e disegnato da Yuji Kaku. Ambientato in un'isola remota chiamata Takakazu, la serie segue la storia di Gabimaru, un condannato a morte che viene inviato sull'isola per trovare l'immortalità. Tuttavia, scopre ben presto che l'isola è un luogo pericoloso pieno di misteri e creature sovrannaturali.

Il manga di Jigokuraku - Hell's Paradise si è ritagliato uno spazio su Shonen Jump+ nel corso degli anni di pubblicazione. Nonostante sia uno shonen, la rivista digitale ha permesso a Yuji Kaku, oltre a creare personaggi ben sviluppati e scene di combattimento spettacolari, di mescolare abilmente elementi di azione, avventura, soprannaturale e dramma a temi molto dark, dando quindi un tono da dark fantasy in terra giapponese.

Questa sua estetica oscura e brutale richiama l'influenza di Berserk. Infatti, il manga di Berserk di Kentaro Miura ha avuto un impatto significativo su molti autori e artisti, e si può notare la sua influenza in diverse opere, tra cui Jigokuraku - Hell's Paradise. Ed è proprio il mangaka Yuji Kaku a confermarlo in una recente intervista.

"Ricordo chiaramente il mio terzo anno alle elementari mentre leggevo una collezione di storie brevi del sensei Junji Ito, Yaneuichi no Nakagani (storia adattata poi in Maniac di Netflix), in una libreria che frequentavo. Una donna fiera dei suoi lunghi capelli soffre per un cuore infranto e viene trovata senza testa nella propria stanza. Nessuno sapeva dove fosse finita la testa, e quella è stata la cosa più paurosa che avevo visto in vita mia fino a quel momento. Penso che quello abbia rotto la mia coscienza della paura, e pensavo che non avrei sperimentato niente di più pauroso in vita mia (ride). Da allora, mi sono sentito affine alle cose paurose. Intellettualmente, capisco che ciò mi rende un po' eccentrico, ma quando disegnavo le copertine di Jigokuraku anche il mio editor mi diceva 'Non pensi che sia un po' pauroso?' e io rispondevo 'Come fa a essere pauroso? È figo!' (ride)".

Poi Yuji Kaku conferma l'ispirazione di Berserk, dove l'intervistatore fa riferimento a un'intervista rilasciata nel 2019 dove già accennò alle relazioni tra Jigokuraku e il manga di Kentaro Miura, parlando principalmente di quest'ultimo. "Berserk ha avuto un'enorme influenza sui miei lavori. Ricordo ancora la conversazione che ebbi con il sensei Miura come se fosse avvenuta l'altro giorno..."

Insomma, Kentaro Miura continua a influenzare il mondo dei manga e non solo, ovviamente non da solo, come infatti fa presente il sensei Kaku con il riferimento a Junji Ito. La portata di Berserk è stata immane e quindi Yuji Kaku è soltanto uno dei tanti autori ammaliati dallo stile del maestro ormai deceduto.