Hell's Paradise - Jigokuraku: ecco le sigle di apertura e chiusura dell'anime

La trasposizione animata della drammatica e violenta storia di Gabimaru ha finalmente fatto il suo debutto il 1° aprile 2023, e col primo episodio sono arrivati i video ufficiali dedicati alla sigla d’apertura e alla sigla di chiusura che probabilmente ci accompagneranno nel corso di tutta la prima stagione ad opera dello studio d’animazione MAPPA.

Aspettando la nuova storia one-shot firmata da Yuji Kaku, in arrivo l’8 aprile 2023 sulla piattaforma Shonen Jump+, e forse anche su MangaPlus per noi lettori occidentali, la prima puntata sembra aver ricevuto una buona accoglienza, così come anche i video dell’opening e dell’ending pubblicati sul canale YouTube ufficiale dell’azienda Twin Engine che ha contribuito alla fase di cooperazione progettuale dell’anime.

La sigla d’apertura presenta immediatamente l’atmosfera nella quale si svolgerà l’avventura di Gabimaru, il quale per ritrovare la libertà dovrà partire alla ricerca del leggendario Elisir dell’immortalità al fianco della sua potenziale assassina, Yamada Asaemon Sagiri. Collocata nel periodo Edo della storia del Giappone, la storia sarà caratterizzata anche da momenti più delicati, come si nota in alcune sequenze della opening, accompagnate da W.RK di Millenium Parade e Shiina Ringo.

L’ending, Paper Line cantata da Uru, è invece incentrata sulla moglie di Gabimaru, il cui amore sembra tenerlo ancora in vita. Aspettiamo le vostre opinioni sulle sigle nei commenti. In conclusione, ricordiamo l’anime di Jigokuraku – Hell’s Paradise è disponibile su Crunchyroll con i sottotitoli in italiano, e vi lasciamo scoprire in quanti episodi e cour sarà suddiviso l’anime di Hell’s Paradise – Jigokuraku.