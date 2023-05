Hell's Paradise, Jujutsu Kaisen, Vinland Saga e altri: il poster per il MAPPA Stage 2023

Nel corso di questi ultimi anni Studio MAPPA ha guadagnato una reputazione senza pari. Grazie alla magistrale produzione di opere altisonanti come Attack on Titan o Chainsaw Man, Studio MAPPA è tra gli studi d'animazioni più importanti del settore. L'attesa è dunque elevatissimo per l'imminente MAPPA Stage 2023.

Nelle precedenti settimane vi abbiamo parlato degli anime presenti al MAPPA Stage 2023, tra i quali oltre ai già citati anche Vinland Saga e l'isekai Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Finalmente, sono arrivate maggiori informazioni sulla manifestazione attesa da tutti gli appassionati del medium.

Il MAPPA Stage 2023 si terrà domenica 21 maggio 2023 al Tokyo Garden Theater di Tokyo e in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale dello studio d'animazione. Nel corso dell'evento arriveranno sicure novità su Jujutsu Kaisen Stagione 2, grande protagonista del prossimo palinsesto estivo, ma anche su Hell's Paradise - Jigokuraku, di cui verrà forse annunciata una seconda stagione. Tra i presenti anche Chainsaw Man, anch'esso in attesa dell'annuncio di una seconda stagione dell'anime. Il nome più caldo è tuttavia quello di Attack on Titan, di cui i fan stanno aspettando il gran finale.

A ogni modo, in attesa di scoprire le grandiose novità in arrivo al MAPPA Stage 2023, lo studio d'animazione ha pubblicato una locandina ufficiale per l'evento. Il poster per il MAPPA Stage 2023 mostra una mascotte dello studio d'animazione mentre salta tra i grattacieli di Tokyo tappezzati di visual inerenti gli anime di Studio MAPPA.