Hell's Paradise, Mashle e altri in italiano! Ecco i nuovi doppiaggi di Crunchyroll

I numeri in continua crescita di Crunchyroll si riflettono in palinsesti sempre più ricchi e variopinti, e negli ultimi mesi anche in numerose serie doppiate in lingua nostrana per ricambiare il grande supporto del pubblico italiano. Alle numerose opere già disponibili nella nostra lingua madre, se ne aggiungeranno presto altre sei.

I titoli doppiati in italiano da Crunchyroll continuano a moltiplicarsi. Dopo l'arrivo degli adattamenti in italiano di Chainsaw Man e To Your Eternity arrivati su Crunchyroll a marzo, la piattaforma streaming di casa Sony propone un'anteprima delle sue prossime uscite.

Nel corso del palinsesto della stagione primaverile di quest'anno il pubblico del Bel Paese festeggerà l'arrivo di ben altre sei serie animate doppiate in lingua italiana. Portabandiera di queste new entry saranno gli attesissimi Hell's Paradise: Jigokuraku e Mashle: Muscle and Magic, i cui streaming simulcast esordianno nel mese di aprile 2023.

Ai due suddetti si aggregheranno anche i doppiaggi in italiano di Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage, l'episodio speciale che proseguirà l'avventura del principino Bojji che gli spettatori italiani hanno già potuto apprezzare nella prima stagione dell'anime doppiata, The Legendary Hero Is Dead!, KamiKatsu: Working for God in a Godless World e I Got a Cheat Skill in Another World. Vi ricordiamo che oltre a queste serie a Napoli Comicon arriverà anche Blue Lock in italiano.