Hell's Paradise: piccolo ritardo per il nono episodio, ecco quando uscirà

Una delle novità più attese, e curiose, della stagione primaverile del 2023 nel settore degli anime è Hell’s Paradise - Jigokuraku, trasposizione ad opera dello studio MAPPA del manga scritto e disegnato da Yuji Kaku e concluso nel 2021. Prima di tornare a seguire la storia di Gabimaru però gli spettatori dovranno attendere ancora un po’.

Per chi ha seguito l’evoluzione dello studio d’animazione MAPPA nel corso degli ultimi anni, dal pesante, criticato, e difficoltoso passaggio da Wit Studio della quarta stagione di Attack on Titan, ancora in corso, e della seconda stagione di Vinland Saga, fino alla mole di contenuti relativi ad altre serie di successo, come Chainsaw Man o Jujutsu Kaisen, appare incredibile ciò che i circa 300 artisti e creativi stiano riuscendo a realizzare.

Per la fine del mese di maggio 2023 è previsto anche un evento in cui lo studio presenterà i propri piani per il futuro, e in attesa di scoprire cosa verrà annunciato, molti sperano almeno in un trailer della seconda stagione di Chainsaw Man, l’account ufficiale dell’anime di Hell’s Paradise ha aggiornato gli spettatori su un breve ritardo nella pubblicazione del nono episodio.

MAPPA non ha specificato nulla a riguardo, ma è facile comprendere come la mole di lavoro rivelarsi soverchiante a tal punto da annunciare slittamenti e posticipi. “Grazie per aver visto l’episodio 8. La prossima settimana, il 27 maggio, la distribuzione sarà ferma. L’episodio 9 arriverà il 3 giugno”, ecco la conferma della nuova data come riportato nel post che trovate in calce.

Prima di salutarci, vi lasciamo all'artwork dell’autore di Chainsaw Man dedicato al suo personaggio preferito di Hell’s Paradise, e ad un bel cosplay di Yuzuriha.