Hell's Paradise: siete pronti per una battaglia con questo cosplay di Yuzuriha?

Ci sono tanti manga dal tono più dark sulla rivista digitale Shonen Jump+, app e magazine virtuali realizzati da Shueisha per dare spazio ad autori con idee diverse che non avrebbero trovato il luogo giusto su Weekly Shonen Jump. Con ritmi più rilassati e temi più ampi, si sono fatte spazio diverse serie, tra cui Hell's Paradise - Jigokuraku.

Leggere Hell's Paradise - Jigokuraku è un'esperienza particolare: il lavoro di Yuji Kaku, mangaka che con ben poco successo aveva provato a sfruttare altre idee sulle riviste di Shueisha, è un dark fantasy ambientato nel Giappone feudale, quindi con samurai, ninja e guerrieri di ogni tipo che si rifanno a modelli ormai andati. In un turbine di sfide su un'isola pericolosa e maledetta, per cercare un elisir di lunga vita, Gabimaru deve farsi strada e riottenere la propria libertà e la vita, per ora tenuta d'occhio dal suo boia, Sagiri.

La vita sull'isola non è di certo tranquilla, con condannati a morte dietro ogni angolo, pronti per uccidere gli altri e assicurarsi così la vittoria. Oltre al protagonista di Hell's Paradise - Jigokuraku e alla sua spalla, sull'isola è presente anche Yuzuriha. La donna è una ninja molto avvenente, che copre poco il suo corpo con un indumento viola sbracciato. Questo per sfruttare al massimo il suo potere e le sue abilità di combattimento, che si basano anche su attacchi a sorpresa e nascosti con le classiche armi ninja quali kunai e shuriken.

Questo cosplay di Yuzuriha realizzato da MintyMiyako non è di certo sull'isola, ma ha lo stesso atteggiamento della ricercata disegnata da Yuji Kaku. La affrontereste se ve la ritrovaste davanti? In futuro, altri scontri arriveranno con la seconda stagione di Hell's Paradise - Jigokuraku.