Hell's Paradise svela la morte più straziante di tutta la serie anime

Hell's Paradise non ha alcuna pietà per i suoi personaggi e sicuramente non per il suo pubblico. Un anime oscuro che potrebbe rivaleggiare con Attack on Titan , Hell's Paradise ha introdotto un vasto cast di personaggi solo per ucciderne la maggior parte in pochi episodi.

L'anime immerge il suo pubblico in un'isola insidiosa di esseri enigmatici e pericolosi criminali, dove l'unica via d'uscita dall'isola è la morte. Una di queste morti è più dolorosa ed è più straziante di molte altre: la caduta di Tenza.

Tenza incarna l'essenza stessa di ciò che Hell's Paradise offre ai suoi spettatori. Dal momento in cui viene presentato per la prima volta sullo schermo, il legame di Tenza con Nurugai è una combinazione di pericolo e amicizia che la maggior parte degli abitanti dell'isola potrebbe solo sognare.

Oltre a ciò, il passato oscuro di Tenza si svela lentamente, facendo luce sulla sua relazione con il suo sensei Shion. La loro connessione, ricca di sfumature di tutoraggio e lezioni di vita, aggiunge profondità alla tragedia imminente del destino di Tenzen.

Ad un certo punto durante la prima stagione di Hell's Paradise, Nurugai viene presa dal senso di colpa e rinuncia a cercare di sopravvivere. Tenza si rifiuta di permettere a Nurugai di morire e le porge una spada. Tenza è nato in povertà e da genitori che lo hanno trascurato. Per gran parte della sua vita è stato circondato da persone che lo guardavano dall'alto in basso mentre gli passavano accanto per strada. Per frustrazione e risentimento, Tenza attacca alcuni samurai che lo hanno innescato ma è lì che conosce Shion, che fermò Tenza e gli offrì un posto nel clan Yamada.

Tenza, all'inizio, odiava il suo allenamento e minacciò di lasciare il dojo più di una volta. La notte in cui stava progettando di lasciare il dojo, uno degli altri membri del clan Yamada lo portò alla tomba del precedente studente di Shion e gli raccontò cosa gli successe. Da quel momento in poi Tenza si dedicò agli allenamenti, diventando uno dei migliori studenti di Shion.

Tenza e Nurugai incontrano un essere enigmatico e ostile, Tensen Zhu Jin, che si trasforma da femmina a maschio ed è capace di rigenerarsi. Stretti in un angolo senza un posto dove scappare, Tenza e Nurugai si preparano al peggio. Tuttavia, prima che il combattimento si intensifichi ulteriormente, Shion appare decapitando l'essere, dando a loro tre la possibilità di fuggire.

Pensando di essere al sicuro, Tenzen, Shion e Nurugai vengono colti di sorpresa quando Tensen Zhu Jin crivella il corpo di Tenza. Sapendo di star per morire, prende tutta l'energia che gli è rimasta per dare a Shion abbastanza tempo per correre e proteggere Nurugai. In quegli ultimi momenti, al pubblico viene data la possibilità di vedere come sarebbe andata a la vita di Tenza se fosse sopravvissuto. Scene di Tenza, Nurugai e Shion che tornano a casa; Tenza insegna ai suoi stessi studenti, Tenza sposa Nurugai; e Tenza pieno di gioia in piedi accanto al suo sensei, Shion. La sequenza è a dir poco un pugno allo stomaco straziante e non lascerà gli occhi asciutti.

Hell's Paradise è un mondo insidioso in cui i pericoli sono costanti: ogni percorso tortuoso e ogni ombra in agguato racchiude una storia di terrore e disperazione che plasma un anime spietato e spietato. Il viaggio di Tenza è una testimonianza della realtà straziante di Hell's Paradise.