Hell Warden Higuma si conclude su Weekly Shonen Jump

Weekly Shonen Jump è una delle riviste più brutali del Giappone quando si tratta di scegliere quali serie possono cominciare e quali invece sono destinate a concludersi. La rivista ha una lunga storia di manga di successo, tra i quali spiccano Dragon Ball, Slam Dunk, Naruto e ONE PIECE, ma anche una sterminata sequenza di titoli cancellati con pochi capitoli.

Il numero 24 di Weekly Shonen Jump, pubblicato oggi, ha annunciato che il capitolo 18 di Hell Warden Higuma, serie scritta e disegnata da Natsuki Hokami e nota in Giappone anche col titolo di Gokutei Higuma, sarà l'ultimo. Come successo già per tante altre serie in passato, il manga è stato probabilmente cancellato a causa della scarsa popolarità riscontrata tra i lettori della rivista, che hanno obbligato la redazione a tagliare la serie.

Tuttavia, la storia del manga non giungerà a conclusione con il capitolo odierno, bensì con un extra che sarà pubblicato a luglio sull'applicazione di Shueisha Shonen Jump+. L'opera aveva esordito su Weekly Shonen Jump il 17 dicembre 2018 e sarà composta di tre volumi. Il secondo di questi volumi sarà pubblicato il 4 giugno, mentre il terzo, l'ultimo, sarà messo in vendita ad agosto.

Hell Warden Higuma ha seguito le stesse orme di Ne0;lation, cancellato settimana scorsa, per fare spazio alle quattro nuove serie che la rivista ha lanciato in questo periodo, tra cui Samurai 8: La storia di Hachimaru, nuova serie di Masashi Kishimoto.