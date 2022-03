Hellboy, in arrivo un nuovo one-shot dal creatore Mike Mignola

Il più celebre personaggio nato dalla matita del leggendario fumettista Mike Mignola sta per fare il suo ritorno: Hellboy sarà protagonista di un one-shot di Dark Horse Comics intitolato Hellboy and the B.P.R.D.: Old Man Whittier. Nella realizzazione di questo one-shot, Mignola sarà accompagnato dall'artista Gabriel Hernández Walta.

Con la pubblicazione di Hellboy and the B.P.R.D.: Old Man Whittier, Mignola, che qualche tempo fa aveva denunciato la vendita di NFT di Hellboy non autorizzati, va a riprendere le fila di una storia pubblicata nel 2010. Questo one-shot si pone infatti come seguito della storia breve Hellboy: The Whittier Legacy.



"A volte, il mio cervello non permette ad una storia di sparire", ha dichiarato Mignola. "Ho introdotto la famiglia Whittier nel 2010, ma la storia non era finita, specialmente quando ho saputo della possibilità di collaborare con lo straordinario artista Gabriel Hernández Walta".



"Disegnare questo one-shot di Hellboy è un sogno che si realizza", ha aggiunto Walta. "Sono un fan delle opere di Mike da più di trent'anni, e avere l'opportunità di lavorare con lui e con il team di Hellboy è semplicemente magnifico. Ho anche avuto la possibilità di disegnare una vecchia casa con ragnatele, fantasmi, serpenti e un carismatico demone rosso che indossa un impermeabile... Cosa posso chiedere di più?".



Hellboy and the B.P.R.D.: Old Man Whittier verrà pubblicato negli Stati Uniti il 22 Giugno. La cover principale dell'albo sarà realizzata da Walta, ma verrà pubblicata anche una variant ad opera di Mignola. Condividiamo entrambe le cover in calce.



A proposito di Hellboy, recentemente Ron Perlman ha chiesto a Guillermo Del Toro di portare a termine la saga cinematografica.