Hellboy: l'autore Mike Mignola disegna Pikachu, Charmander, Gengar e tanti altri Pokémon

Mike Mignola, fumettista americano celebre per il suo peculiare stile di disegno e per aver creato il personaggio di Hellboy, ha pubblicato sul suo profilo Twitter una serie di sketch dedicati ai Pokémon. I disegni, visibili in calce, ritraggono i mostriciattoli in una veste inedita, decisamente più vicina allo stile gotico tanto amato dall'autore.

Pochi mesi fa Mignola aveva parlato per la prima volta della sua passione per questo tipo di sketch, rivelando che "dopo aver passato così tanti anni dell'industria è incredibile che disegnare non sia ancora diventato una noia". L'autore ha passato diversi mesi chiuso in casa per via lockdown, partecipando a diversi programmi di beneficienza e vendendo i suoi sketch per supportare la World Central Kitchen.

I disegni visibili in calce ritraggono diversi Pokémon di prima e seconda generazione: dai famosi Bulbasaur, Pikachu e Charmender a Omastar e Schyter, creature decisamente meno conosciute dalla massa. Il design dei mostriciattoli è stato rivisto per avvicinarsi di più allo stile dell'autore, e come potete vedere dal numero di mi piace, i fan sembrerebbero aver apprezzato il lavoro svolto.

