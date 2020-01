Hellboy: cosa ci attende nel nuovo speciale invernale?

Intitolato Hellboy Winter Special 2019 l'albo a fumetti uscirà il 15 gennaio prossimo negli Stati Uniti. La storia che vede protagonista il Demone Rosso creato da Mike Mignola sarà una rivisitazione speciale della novella "A Christmas Carol".

Hellboy è uno dei personaggi più longevi della storia dei fumetti americani. Creato nel 1993 da Mike Mignola il fumetto del burbero e dai modi sbrigativi investigatore del paranormale infernale riesce a fondere il gusto dei primissimi fumetti pulp di avventura (Doc Savage, Flash Gordon, The Phantom) con il folklore, la superstizione, le fiabe e le leggende di tutto il mondo creando così un connubio riuscitissimo e che ha trovato molto successo tra i fan, tanto che al personaggio sono stati dedicati tre film (qui potete trovare una recensione di Hellboy di Neil Marshall). In questa nuova miniserie in uscita la prossima settimana negli Usa, Hellboy si troverà a vagare per una città, incappando in una strada fantasma. Qui incontrerà uno strano vecchio avaro in una sorta di rivisitazione della celebre novella di Charles Dickens "A Christmas Carol". Nello speciale, però, non ci sarà soltanto spazio per Hellboy, ma vedremo anche una storia con potagonisti altri personaggi del Mignola-verse ossia Sarah Jewell (un'investigatrice del secolo scorso) in una storia intitolata “The Longest Night” e "The Beast of Ingleheim" che vedrà al centro della scena i Cavalieri di Sant' Hagan.

Vi lasciamo inoltre con questo curioso crossover tra Hellboy e Devilman che pubblicizza l'ultimo film di Hellboy.