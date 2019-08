Hellboy: al via la crossover con Devilman di Go Nagai per pubblicizzare il film

Hellboy, il film di Dark Horse Entertainment dedicato al detective demoniaco, è stato distribuito nei cinema statunitensi lo scorso 12 aprile, registrando incassi decisamente modesti. Per provare a dare una spinta in più al film, ormai prossimo al suo debutto in Giappone, Magnolia ha dunque deciso di collaborare con l'autore di "Devilman" Go Nagai.

Il duo ha concordato sulla creazione dei due artwork ufficiali visibili in calce all'articolo. Il disegno dell'autore di Hellboy, Mike Magnolia, è quello in bianco e nero, mentre quello a colori è il frutto del lavoro dei ragazzi di Dynamic Production, l'azienda fondata da Go Nagai.

Il secondo disegno, in particolare, mostra i due eroi mentre uniscono le forze per sconfiggere le loro rispettive nemesi: Sirene e la Regina di Sangue. Durante un'intervista, Nagai ha affermato di essersi convinto dopo aver visto il film, di cui avrebbe apprezzato la trama e le ambientazioni dark.

Il lungometraggio dedicato a Hellboy, nonostante le grandi aspettative, ha incassato ad oggi appena 50 milioni di dollari, di cui 21 tra le mura domestiche. Secondo Dark Horse, una collaborazione con uno dei personaggi dei fumetti più apprezzati in Giappone potrebbe essere un ottimo modo per pubblicizzare il film. A tal proposito, Devilman sta continuando a riscuotere un discreto successo grazie a Devilman Crybaby, l'anime prodotto da Netflix.

E voi cosa ne dite? Vi piacciono i lavori dei due autori? Fatecelo sapere nei commenti! Noi ne approfittiamo inoltre per ricordavi che Devilman Crybaby è ancora disponibile su Netflix, e che potete leggere la nostra recensione cliccando su questo link.