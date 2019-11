Hellboy: nella nuova miniserie torna un antagonista della serie classica

La storia di Hellboy si è conclusa ufficialmente durante questo 2019 con B.P.R.D.: The Devil You Know. Tuttavia la storia di Mike Mignola continua a espandersi grazie a miniserie e oneshots che interessano alcuni avvenimenti passati. L'ultima storia annunciata in Hellboy & The B.P.R.D.: The Return Of Effie Kolb riporta un cattivo classico.

La descrizione ufficiale della serie riporta: "Anni dopo aver bandito il demone conosciuto come Crooked Man, Hellboy ritorna ad Appalachia quando un giovane psichico lo avvisa del pericolo imminente che grava su Tom Ferrell. Ma la casa di Crooked Man non è più vuota, e minaccia i boschi della Virginia". Mike Mignola si occuperà nuovamente di scrivere la storia, accompagnato dal disegnatore Zach Howard e dal colorista Dave Stewart.

"A volte crei un personaggio, svolge ciò che deve e finisce lì. Altre volte lo completi ma questo si rifiuta di essere messo da parte nella sua scatola. Tom Ferrell è uno di quei personaggi. Anche mentre stavo scrivendo di Crooked Man sapevo che c'era molto di più in proposito. Ed Effie Kolb... si è rivelato essere una delle cose peggiori che si può fare a un personaggio, oltre al tramutarlo in un cavallo." Queste le parole dell'autore sulla nuova miniserie di Hellboy. Il primo numero giungerà sul mercato statunitense il 19 febbraio 2020.