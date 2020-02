Hello Kitty e Digimon insieme per la più carina delle collaborazioni

In occasione dell'uscita del prossimo, e forse ultimo, film dedicato ai famosi mostri virtuali, intitolato Digimon: Last Evolution Kizuna in uscita il prossimo 21 febbrario, la casa di Hello Kitty stringe una collaborazione con il mondo Digimon.

La Sanrio ha infatti mostrato alcuni artwork che mostrano i personaggi della serie, i Digiprescelti in compagnia dei loro amici Digimon. Lo stile degli artwork è molto pastelloso e colorato, dando l'idea che sia stato fatto da un bambino, ma non deve trarre in inganno perchè i dettagli sono molto curati e rispettano la personalità dei personaggi con poche linee di disegno. Taichi sfoggia tutta la sua grinta ad esempio. Questi artwork saranno stampati sui prodotti che promuoveranno il film di prossima uscita. Oltre a questi disegni (che trovate in questa notizia) possiamo vedere altri artwork che, stavolta, si rifanno allo stile grafico di Hello Kitty, la mascotte principale della Sanrio. Agumon, Gabumon, Patamon e gli altri sono davvero carinissimi con questo stile.

Nel concludere vi ricordiamo dell'ultimo trailer di Digimon: Last Evolution Kizuna il film che concluderà le avventure di Taichi e gli altri Digiprescelti ormai adulti. I fan però possono stare tranquilli perchè ad Aprile partirà la nuova serie Digimon Psi, una sorta di soft-reboot che ci mostrerà un nuovo punto di vista delle avventure dei protagonisti della serie.