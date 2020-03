Hello Kitty e Dr. Martens insieme per una nuova linea di scarpe alla moda

Hello Kitty ed il celebre marchio inglese di scarpe Dr.Martens annunciano una collaborazione per la produzione di una nuova linea di scarpe per tutti i fan del personaggio della Sanrio, in arrivo il 6 Marzo. Diamogli un'occhiata insieme.

La collaborazione tra i due brand nasce per festeggiare il loro sessantesimo anniversario. Sulla pagina Twitter di Hello Kitty, che trovate in calce alla notizia, possiamo vedere i primi modelli di scarpe frutto della collaborazione. I modelli sono tre: abbiamo degli stivaletti, delle Oxford rialzate (per i meno avvezzi, sono delle scarpe molto eleganti tipiche del Regno Unito) e infine abbiamo dei sandali. I modelli del Dr. Martens sono molto famosi soprattutto presso alcune sottoculture punk, rock e metal, che usano indossare le calzature prodotte da questo marchio specializzato nel creare soprattutto anfibi (imitatissimi da altre marche di calzature). Negli anni, il marchio Dr. Martens si è legato a moltissimi altri, come Converse, Jean-Paul Gaultier e persino la famosa rock band Sex Pistols, con cui può vantare una partnership molto longeva.

Dal suo canto, anche Hello Kitty ha collaborato con brand di ogni tipo. Recentemente vi abbiamo parlato della collaborazione con i Digimon per la creazione di stampe per la promozione del film Digimon: Last Evolution Kizuna. Per non parlare della collaborazione simpatica ed inusuale tra Hello Kitty e Gundam. Vi ricordiamo che questi modelli di scarpe saranno disponibili da domani, 6 Marzo, anche se non è stato rivelato il prezzo di vendita.