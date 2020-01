Hello Kitty e Gundam s'incontrano in una folle collaborazione ufficiale

Cos'hanno in comune Hello Kitty e Mobile Suit Gundam? Ben poco, direte voi, e avreste ragione se non fesse che nelle magiche terre del Sol Levante spesso e volentieri si vengono a verificare eventi che neanche gli scienziati più illuminati riuscirebbero a spiegare razionalmente, e questo è proprio uno di quei casi.

Come forse qualcuno di voi ricorderà, l'anno scorso Hello Kitty ha festeggiato il suo anniversario con tutte una serie d'iniziative tra le quali figurò anche un curioso crossover insieme a Mobile Suit Gundam, un'inaspettata opera che seppe conquistare molti fan. Ebbene, a quanto pare sembrerebbe proprio che quella strana collaborazione fosse tutt'altro che conclusa.

Attraverso Youtube è stato infatti rilasciato un nuovo update video dedicato a quello che viene chiamato come Hello Kitty x Gundam, con le due compagnie detenenti i diritti dei rispettivi franchise che si sono nuovamente uniti in nome di una causa comune, l'amore in ogni luogo, fosse anche nelle stelle. Il filmato mette in mostra l'improbabile entrata in scena di Hello Kitty nel sanguinoso mondo di Gundam, dimostrandosi pronta a tutto pur di porre fine alle violente ostilità che regnano incontrastate in ogni pianeta abitato.

Una follia, insomma, ma resta un qualcosa che ha saputo conquistarsi gli elogi del pubblico, il quale ha assai apprezzato il tutto definendolo un ottimo modo per onorare entrambe le produzioni. Ricordiamo a tutti gli interessati che in queste ultime settimane Gundam Iron-Blooded Orphans è giunto su Netflix. Inoltre, negli ultimi mesi è stata rilasciato l'opening theme di Gundam Divers Re: Rise.