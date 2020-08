Hello Kitty contro la pirateria: nominata 'ambasciatrice del copyright'

Hello Kitty è uno dei brand più popolari al mondo, forte di un merchandising imponente e di un successo che ha toccato con forza persino l'occidente. Quale mascotte migliore del celebre personaggio è adatta ad assumere il ruolo di ambasciatrice del copyright contro i fenomeni di pirateria?

La pirateria è da tempo oggetto di sfida per il governo giapponese, estenuato dalla diffusione illegale di materiale coperto dai diritti d'autore. Negli ultimi anni, in particolare dal 2019, il Sol Levante ha mostrato il pugno duro contro quei portali che diffondono materiale protetto, portando alla chiusura di due dei siti di scanlation più famosi al mondo. A tal proposito, vi suggeriamo di recuperare il nostro speciale di approfondimento sulla pirateria e il mondo anime e manga.

A rinforzare questa recente linea di condotta subentra recentemente l'ultima iniziativa promossa dall'agenzia giapponese per gli affari culturali che ha intenzione di sfruttare la popolarità di Hello Kitty per sensibilizzare gli studenti in merito ai problemi di violazione dei diritti di copyright. Anche la celebre compagnia Dr. Martens ha avviato una collaborazione con il franchise, con il fine ultimo di proporre un paio di scarpe in edizione limitata.

Vi ricordiamo, infine, che le nuove leggi sul copyright andranno in vigore a partire dal primo gennaio 2021, motivo per cui è lecito attendersi nuovi e importanti sviluppi nei prossimi mesi. E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare collaborazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.