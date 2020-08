Hello Kitty diventa protagonista delle nuove suite di un hotel a Tokyo, tutte le foto

L'Asakusa Tobu Hotel di Asakusa, celebre quartiere di Tokyo in Giappone, ha recentemente annunciato una collaborazione con Hello Kitty, la mascotte di Sanrio famosa in tutto il mondo. La partnership tra le parti ha portato alla realizzazione di due splendide suite a tema, prenotabili dal prossimo 24 agosto e disponibili dal mese di ottobre 2020.

La prima stanza è stata denominata Sakura Heavenly Maiden ed è pensata per le famiglie, con quattro posti letto, una zona ristoro con un tavolino e alcune posti a sedere e le pareti di colore rosa pastello ornate con decorazioni dedicate alla gattina. La seconda, Modern Japanese, è altrettanto curata, con un design più tradizionale e delle raffigurazioni del felino con indosso un kimono. In calce potete dare un'occhiata alle foto condivise dal su Twitter.

I prezzi saranno rivelati il prossimo 24 agosto, data in cui avverrà la presentazione ufficiale. L'Asakusa Tobu non è un hotel eccessivamente costoso, ma considerando che si tratta di una stanza per famiglie con decorazioni d'alto profilo, difficilmente il prezzo sarà inferiore ai 250/300 euro a notte. La stanza sarà disponibile precisamente dall'8 ottobre 2020.

In Giappone collaborazioni del genere non sono rare, basta considerare le ultime stanze a tema nate dalla partnership tra hotel e anime del calibro di Naruto e My Hero Academia. Resta comunque incredibile il livello di popolarità di Hello Kitty, ormai da cinquant'anni secondo franchise più redditizio al mondo dopo Pokémon.