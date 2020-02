Hello World: in esclusiva il trailer italiano del film, da marzo al cinema

Il 20 settembre 2019 è stato proiettato nei cinema giapponesi il film Hello World, con la regia di Tomohiko Ito, che in passato si è già occupato di dirigere titoli importanti come Sword Art Online. Accompagnato dai produttori di Your Name, il regista ha lanciato gli spettatori nella commovente storia di Naomi Katakagi e Ruri Ichigyo, che giungerà nei cinema italiani grazie a Koch Media dal 9 all'11 marzo Vi proponiamo il trailer italiano ufficiale, in esclusiva per voi su Everyeye.it.

Hello World arriverà anche in Italia. Era stato annunciato infatti che Koch Media, grazie ad Anime Factory, distribuirà il film a marzo in uno speciale evento della durata di tre giorni. A poche settimane di distanza, la casa pubblica ufficialmente il trailer di Hello World doppiato in italiano, insieme ad alcune immagini e la sinossi ufficiale: vi proponiamo tutto questo, in esclusiva italiana su Everyeye.it.

Nella Kyoto del 2027, Naomi Katagaki, studente liceale con la passione per la lettura, entra misteriosamente in contatto con un uomo apparso dal nulla. Quest'ultimo gli rivela di essere il "sé stesso" del futuro e di essere tornato nel passato per salvare Ruri Ichigyo, la compagna di classe e futura fidanzata che altrimenti sarebbe entrata in coma in seguito a un incidente di lì a poco.

In basso potete osservare le sette immagini diffuse di Hello World insieme al video di presentazione della durata di un minuto e mezzo. I tre protagonisti riusciranno a vincere la corsa contro il tempo in questo mondo che non vuole vederli insieme? Hello World sarà disponibile in Italia nelle seguenti date: 9, 10 e 11 marzo.

Oltre al film, Hello World ha ricevuto anche un manga, in corso in Giappone dal 19 luglio 2019 sulla rivista Ultra Jump.