Hello World: l'emozionante miniserie arriva con Star Comics raccolta in un elegante box

Annunciato nel mese di dicembre, il manga di Hello World , disegnato da Manatsu Suzuki e Yoshihiro Sono, sta finalmente per fare il suo debutto in Italia con Star Comics. Il, Hello World arriverà sugli scaffali di fumetterie e librerie, e negli store online, in un elegante box da collezione. Presente e futuro, sentimento e fantascienza si intrecciano, per dare vita a una storia senza tempo, romantica e toccante, in grado di commuovere e appassionare.