Hello World: il film dal regista di Ordinal Scale si mostra in una nuova Key Visual

Pochi mesi fa vi abbiamo mostrato il primo trailer ufficiale di Hello World, il film diretto da Tomohiko Ito, regista e sceneggiatore della serie Sword Art Online. Poche ore fa, è comparsa in rete una bellissima Key Visual dedicata all'opera, visibile in calce all'articolo.

L'immagine mostra il protagonista Naomi Katagaki fermo sopra un ponte di legno, mentre guarda un gatto nero. La pellicola, attesa per il prossimo 20 settembre in Giappone, è stata definita dal suo autore come "Una storia sui viaggi del tempo come nessun altra. Il film sarà incentrato sul tema del "ritrovare se stessi" in un contesto che nessuno ha mai visto prima, ma utilizzerà luci, panorami e ambientazioni che molti conoscono".

Tomohiko Ito è ormai una garanzia quando si parla di anime. Il regista, oltre ad essersi occupato in prima di persona della saga di Sword Art Online fino ad Alicization, ha lavorato parzialmente su L'Attacco dei Giganti 3, Fate/Apocrypha, Hunter x Hunter, Blue Exorcist e Ano Hana.

Il Cast del film presenta Takumi Kitamura nei panni del protagonista Naomi Katagaki, Tori Matsuzaka nelle vesti dello stesso Naomi dopo il viaggio nel tempo, Minami Hamabe nei panni di Ruri Ichigyo e Takehito Koyasu in quelli di Tsunehisa Senko.

E voi cosa ne dite? State aspettando questo film? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che nel caso in cui foste alla ricerca di qualche informazione in più, potete sempre dare un'occhiata all'adattamento manga di Hello World.