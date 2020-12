Hello World: il manga tratto dal film anime arriverà in Italia grazie a Star Comics

Edizioni Star Comics ha recentemente annunciato l'arrivo in Italia del manga di Hello World, una a miniserie disegnata da Manatsu Suzuki e Yoshihiro Sono tratta dal film anime del 2019 di Mado Nozaki e Tomohiko Ito. L'opera arriverà in territorio nostrano la prossima estate, in un elegante box contenente entrambi i Volumi.

Ambientata a Kyoto nel 2027, la vicenda vede come protagonista il timido studente appassionato di lettura Naomi Katagaki. In un giorno come tanti il giovane incontra un ragazzo misterioso apparso improvvisamente dal nulla, che dice di essere il Naomi Katagaki del futuro, tornato indietro nel tempo per salvare la vita della sua futura fidanzata Ruri Ichigyo.

L'anime ha riscosso un buon successo in Giappone, dove è persino stata candidata ai Japan Academy Film Prize con Lupin III – The First e ONE PIECE: Stampede. L'edizione cartacea rappresenta un ottimo modo per scoprire la storia, soprattutto nel caso in cui non foste riusciti a recuperare la pellicola, rimandata più volte in Italia a causa del Coronavirus.

E voi cosa ne pensate? Acquisterete il box quando sarà disponibile? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste saperne di più sull'opera, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima di Hello World.