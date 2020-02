Hello World: svelati i doppiatori del film che arriverà nelle sale nostrane

Mancano appena poche settimane all'uscita italiana di Hello World, il nuovo film dal produttore di Your Name. Per l'occasione, Anime Factory ha rilasciato un breve clip in cui annuncia i primi volti che presteranno le proprie voci ai personaggi della pellicola.

Diretto dal regista di Sword Art Online, Hello World approderà nelle sale nostrane il 9, 10 e 11 marzo, tramite la formula di "evento speciale". In patria il film ha riscosso un notevole successo che ha notevolmente aumentato le vendite dell'omonimo adattamento manga, anch'esso ormai prossimo alla sua conclusione.

La storia di Hello World si colloca nel futuro, nel 2027 per la precisione, e narra le avventure dello studente Naomi Katagaki, un liceale con l'amore per la lettura, e de il sé stesso del futuro, giunto nel passato per salvare la futura fidanzata, Ruri Ichigyo.

Ebbene, sarà Mirko Cannella (Ren in "The Boy and the Beast") a prestare la propria voce al protagonista nelle fattezze di ragazzo, mentre sarà Gabriele Vender (Ken cresciuto in "Mirai") a interpretare la versione adulta dell'omonimo personaggio. Anime Factory, infine, ha confermato che sarà proprio la giovanissima Agnese Marteddu (Ponyo di "Ponyo sulla scogliera") a doppiare Ruri.

E voi, invece, cosa ne pensate delle voci scelte dall'etichetta di Koch Media legata all'animazione nipponica per Hello World? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.