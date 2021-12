Hellsing: un cosplay di Alucard e Victoria Seras vi portano a caccia di vampiri

Ci sono tanti manga e anime di nicchia negli anni '90 che hanno potuto contare su un pubblico appassionato ma non estremamente ampio. Uno di questi manga è Hellsing, storia scritta e disegnata da Kohta Hirano, all'epoca ancora non molto conosciuto e con alle spalle solo poche pubblicazioni di medio livello a stampo ecchi.

Pubblicato all'epoca su Young King OURs, mensile a target seinen, Hellsing vede un mondo popolato da umani e mostri, con i primi che cercano di mettere un freno agli appetiti dei secondi. Tra le fila dei protagonisti che compongono l'organizzazione Hellsing ci sono Alucard e Victoria Seras. In realtà però il primo è un vampiro risvegliato per caso, mentre la seconda è stata vampirizzata proprio da Alucard mentre era sull'orlo della morte.

Questo duo popolerà molte delle sanguinarie avventure di Hellsing. Ora però prendono anche vita - di nuovo, dopo averla riottenuta nella serie - grazie a due cosplayer russi. Brounovskoye ha caricato sul suo profilo in due foto un cosplay di Victoria Seras e Alucard, con tutto il loro armamentario e un'ambientazione che ricorda quella della serie di Kohta Hirano, entrambi molto riconoscibili.

L'autore al momento si sta occupando della serie Drifters, mentre su Netflix è disponibile l'anime Hellsing Ultimate.