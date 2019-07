Hellsing Ultimate: la fantastica action figure di Alucard si mostra in alcune immagini

Nel corso di queste ultime ore, l'account Twitter @MechanicalJapan ha pubblicato alcune immagini - visionabili a fondo news - dedicate alla splendida action figure a tema Hellsing Ultimate e dedicata ad Alucard, statuetta presentata da Figurama Collectors al Wonder Festival 2019 Summer.

Hellsing è un manga scritto e disegnato da Kōta Hirano, prodotto in Giappone dal 1998 al 30 settembre 2008 sulla rivista Young King OURs. In Italia il manga è stato invece originariamente pubblicato dalla Dynamic Italia nella sua collana Legend, ma successivamente i diritti sono passati alla J-Pop. L'opera ha saputo conquistare il pubblico per il suo humor nero e per la pesante satira rivolta nei confronti delle diverse confessioni religiose, nel manga trattate alla stregua di organizzazioni fanatiche.

In seguito al successo riscosso, l'opera venne trasposta in un anime realizzato dallo studio Gonzo nel 2001, il tutto per un totale di 13 episodi. La serie animata ripercorre la storia narrata nei primi volumi per poi distaccarsene totalmente. Successivamente è stata realizzata anche una seconda trasposizione animata del manga, una serie di OAV più fedele al fumetto e intitolata Hellsing Ultimate che raggiunse la sua conclusione il 26 dicembre 2012. Questa seconda serie anime è stata inizialmente prodotta da Satelight e Madhouse per poi essere portata avanti nei suoi episodi conclusivi da Graphinica e Kelmadick.