Gli Hentai si piazzano nella top 3 delle ricerche su Pornhub

Il colosso canadese Pornhub, che ad oggi, nel solo 2019, vanta di ben 42 miliardi di visualizzazioni, è tra i siti più cliccati al mondo. La vastità di generi che rinfoltiscono l'avvincente catalogo del portale culminano nell'esplosione di due particolari categorie, "Giapponesi" ed "Hentai".

Se la prima di queste non ha bisogno di chiarimenti, la seconda si riferisce solitamente a quei prodotti di animazione nipponica legati alla sfera pornografica. E sono proprio questi due generi a conquistare le prime due posizioni delle ricerche più visualizzate dal pubblico mondiale. E a proposito di pubblico, sapevate che l'Italia è al settimo posto al mondo di traffico su Pornhub?

In tutto il 2019, ad ogni modo, a primeggiare la classifica del Paese con più traffico sul sito è l'America, seguita immediatamente dopo dal Giappone. La categoria "Giapponesi", infatti, è celebre in tutto l'oriente e nel sud est asiatico, in particolare in Russia, mentre la seconda classificata, l'Hentai, è il genere preferito dal pubblico di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Il pubblico nipponico, tuttavia, è stranamente solito riferirsi a quest'ultimo genere sotto la dicitura "ero anime".

Sempre secondo Pornhub, inoltre, i giocatori di PS4 e Overwatch sono i frequentatori più assidui del sito, seppur non è certo, oltre che comprensibile, questo ambiguo collegamento. E voi, invece, cosa ne pensate di questa curiosità in merito al celebre portale canadese? Diteci la vostra, come sempre, con un commento qua sotto.