Her Blue Sky conquista il regista Makoto Shinkai: 'Film piacevole e interessante'

Il regista Tatsuyuki Nagai, la sceneggiatrice Mari Okada e l'artista Masayoshi Tanaka sembrerebbero aver fatto nuovamente centro con Her Blue Sky, il nuovo film realizzato insieme a Studio CloverWorks. Il trio, già famoso per aver lavorato su Ano Hana, ha infatti ottenuto a pochi giorni dal debutto i complimenti del maestro Makoto Shinkai.

Come potete vedere in calce, il regista di Your Name e dell'attuale re degli incassi Weathering With You ha commentato la pellicola scrivendo: "Il nuovo film di Tatsuyiki Nagai "Her Blue Sky" è un film decisamente interessante. Nagai, Tanaka e Okada stanno continuando a creare delle opere che solo loro sono in grado di fare. Sono i miei idoli dai tempi di Toradora!". Poco dopo Shinkai ha condiviso un secondo tweet, dichiarando: "Si ho visto Joker, fantastico anche quello! Ogni volta che vedo lavori di questo genere divento nervoso, penso sempre a come posso migliorare le mie opere!"

Her Blue Sky ha debutto al cinema lo scorso 11 ottobre ed ha registrato buoni incassi nel corso del primo weekend. Per chi non la conoscesse, la sinossi del film recita quanto segue: "La storia è ambientata in una città tra le montagne. I protagonisti sono la liceale del secondo anno e aspirante musicista Aoi Aioi, sua sorella maggiore Akane Aioi e il suo ex fidanzato, il chitarrista Shinnosuke Kanomura. Dopo la morte dei genitori, avvenuta tredici anni prima, Akana dovette obbligatoriamente abbandonare Shinnosuke per prendersi cura della sorella minore. Il destino però, li farà incontrare di nuovo".

E voi cosa ne dite? Recupererete quest'opera? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!