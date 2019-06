Her Blue Sky: il nuovo film anime dello staff di AnoHana svela il cast e la storia

Il team creativo dei Super Peace Busters, composto dal regista Tatsuyuki Nagai, la sceneggiatrice e regista Mari Okada e l'artista Masayoshi Tanaka, alcuni mesi fa annunciò che sarebbe arrivato un loro nuovo lavoro animato, intitolato Sora no Aosa o Shiru Hito yo (Her Blue Sky). A mesi di distanza, lo staff presenta la trama e parte del cast.

Il sito ufficiale di Sora no Aosa o Shiru Hito yo (Her Blue Sky) ha rivelato chi è stato selezionato nel cast e quale sarà la storia coperta dal lungometraggio. Il cast vedrà i seguenti doppiatori:

Shion Wakayama darà la voce ad Aoi Aioi;

Riho Yoshioka sarà la doppiatrice di Akane Aioi;

Ryō Yoshizawa interpreterà il doppio ruolo di Shinnosuke Kanomura e Shinno;

Ken Matsudaira doppierà Dankichi Nitobe.

Matsudaira si occuperà anche della canzone del film. Il resto dello staff è composto dal regista Tatsuyuki Nagai, dalla sceneggiatrice e direttrice Mari Okada e dall'artista Masayoshi Tanaka, ovvero il trio noto come Super Peace Busters che si era occupato anche di AnoHana. Lo studio CloverWorks, che ha da poco concluso The Promised Neverland, si occuperà della produzione delle animazioni. I produttori del film saranno Hiroyuki Shimizu (anohana, The Anthem of the Heart) e Genki Kawamura (your name., Mirai).

La storia di Sora no Aosa o Shiru Hito yo (Her Blue Sky) sarà ambientata in una città tra le montagne. La scuola superiore della zona è frequentata dalla studentessa liceale Aoi Aioi, dalla sua sorella maggiore Akane Aioi, dall'ex ragazzo di Akane e chitarrista Shinnosuke Kanomura, e Shinno, con quest'ultimo che in realtà è lo Shinnosuke di tredici anni prima che ha viaggiato dal passato nel presente.

I genitori di Aoi e Akane sono deceduti in un incidente d'auto 13 anni prima e Akane ha messo da parte il suo sogno di andare a Tokyo con Shinnosuke per prendersi cura di Aoi. Da allora, Aoi si è sentita in debito con la sua sorella maggiore. Un giorno, viene invitata ad esibirsi al festival musicale con un famoso cantante enka di nome Dankichi. Nello stesso momento, Shinnosuke ritorna nella città di Aoi e Akane dopo tanto tempo. Infine, appare un misterioso Shinno, e Aoi si innamora per la prima volta.