Her Blue Sky, il nuovo film dal regista di Toradora! si mostra in una prima immagine

La campagna annunci dell'industria dell'animazione giapponese non conosce limiti, continuando a sfornare annualmente sempre più progetti l'uno dietro l'altro. Il prossimo film in dirittura d'arrivo per questo 2019 si chiama Her Blu Sky, e propone al suo attivo uno staff di tutto rispetto.

Probabilmente sono in molti a conoscere le avventure di Taiga, la piccola peste la cui storia l'abbiamo recensito nel nostro articolo dedicato a Toradora!. Infatti, sarà proprio il suo celebre director, Tatsuyuki Nagai, a prendere le redini del progetto, coadiuvato da due esponenti del suo staff di fama mondiale. Non possiamo, dunque, non citare Mari Okada alla sceneggiatura, creatrice di MAQUIA che arriverà presto in Italia, e Masayoshi Tanaka, geniale character designer che ha dato vita ai personaggi di AnoHana e Darling in the FRANXX, nonché all'ultimo capolavoro di Makoto Shinkai, Weathering With You.

La storia si concentrerà su Aoi Aioi e la sorella Akane, orfane dei genitori, e i loro rispettivi sentimenti, soprattutto dopo il loro rincontro con Shinnosuke e Shinno, un misterioso e affascinante ragazzo. Al momento Her Blue Sky non è ancora stato annunciato in Italia e non abbiamo ancora alcuna informazione circa un suo possibile arrivo, ma restiamo con le antenne pronte a captare ogni singola notizia in merito all'attesissimo film.

A proposito del lungometraggio, infatti, è disponibile la prima locandina promozionale che potete ammirare in calce a questa notizia. Il film, inoltre, debutterà in Giappone a partire dal prossimo 11 ottobre, sotto le cure dello studio Cloverworks.

E voi, invece, cosa ne pensate della key visual di Her Blue Sky? Siete ispirati da questo ambizioso lungometraggio?