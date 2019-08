Her Blue Sky: svelate Key Visual e Ending Song per l'anime dagli autori di Ano Hana

Qualche anno dopo Ano Hana, i "Super Busters della Pace", nome in codice del trio di autori composto da dal regista Tatsuyuki Nagai, dalla sceneggiatrice Mari Okada e dall'artista Masayoshi Tanaka, si preparano a tornare nei cinema con Her Blue Sky. Oggi, a tal proposito, sono state svelate una serie di nuove informazioni sulla pellicola.

La nuova Key Visual, visibile in calce all'articolo, mostra i protagonisti del film sdraiati in cerchio e conferma la data di uscita, fissata per l'11 ottobre 2019. Per quanto riguarda le musiche, l'Opening di Her Blue Sky è stata recentemente mostrata in un trailer, mentre per quanto riguarda l'Ending, le uniche informazioni rilasciate hanno rivelato che si intitolerà Aoi (Mallow Blue) e che sarà cantata dalla cantautrice giapponese Aimyon.

Her Blue Sky ha recentemente svelato Cast e Staff a lavoro sull'opera. Tra i nomi più noti, spiccano quelli di Studio CloverWorks (The Promised Neverland) e dei due produttori Hiroyuki Shimizu (Ano Hana, The Anthem of the Heart) e Genki Kawamura (Your Name, Mirai).

Per chi non lo conoscesse, la sinossi del film recita quanto segue: "La storia è ambientata in una città tra le montagne. I protagonisti sono la liceale del secondo anno e aspirante musicista Aoi Aioi, sua sorella maggiore Akane Aioi e il suo ex fidanzato, il chitarrista Shinnosuke Kanomura. Dopo la morte dei genitori, avvenuta tredici anni prima, Akana dovette obbligatoriamente abbandonare Shinnosuke per prendersi cura della sorella minore. Il destino però, li farà incontrare di nuovo".

