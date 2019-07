Her Blue Sky: la theme song fa il suo debutto in un nuovo trailer

I Super Peace Busters, italianizzati col nome di Super Busters della Pace, ci fecero emozionare anni fa con la serie televisiva Ano Hana. Anni dopo, quel nome è diventato il riconoscimento del trio composto dal regista Tatsuyuki Nagai, dalla sceneggiatrice e regista Mari Okada e dall'artista Masayoshi Tanaka che torneranno con Her Blue Sky.

Dopo aver rivelato lo staff e il cast di Her Blue Sky - Sora no Aosa o Shiru Hito yo, i Super Peace Busters hanno preparato un nuovo trailer insieme allo studio Cloverworks, che si occuperà delle animazioni del nuovo lungometraggio. Pubblicato sul suo sito ufficiale durante la notte di venerdì 12 luglio, possiamo vedere in questa nuova clip alcune scene della storia di Aoi Aioi, insieme alla theme song "Sora no Aosa o Shiru Hito yo" cantata da Aimyon.

Il sito, inoltre, ha rivelato una nuova visual di Her Blue Sky che potete vedere alla fonte, mentre il trailer è visibile in alto alla notizia. La tagline sul poster recita, in senso orario a partire da in alto a sinistra: "Volevo sapere", "Volevo dirtelo", "Volevo credere" e "Volevo dimenticare". Il lungometraggio sarà proiettato nelle sale giapponesi a partire dall'11 ottobre.

La trama di Her Blue Sky - Sora no Aosa o Shiru Hito yo ruoterà intorno alla giovane Aoi Aioi e a sua sorella Akane, entrambe orfane dopo che i genitori sono morti 13 anni prima. Akane ha deciso, dopo quell'evento, di rinunciare alla sua aspirazione di diventare una cantante e si separa dal suo fidanzato Shinnosuke, che invece andrà a Tokyo per inseguire il suo sogno. Durante un festival, Shinnosuke torna in città, così come il misterioso Shinno, e quest'ultimo farà sussultare per la prima volta il cuore di Aoi.