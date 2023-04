Hercules: l'eroe Disney e Megara in perfetto stile anime grazie a due fan art

Sebbene sia stato ormai annunciato tre anni fa, il remake live-action di Hercules ha già catturato l’attenzione di moltissimi e affezionati appassionati del film d’animazione prodotto dalla Disney e uscito nel 1997. Aspettando di scoprire come sarà il remake diretto da Guy Ritchie, un fan ha proposto una versione anime di Hercules e Megara.

Negli ultimi anni, soprattutto grazie alla nascita della piattaforma di streaming Disney+, il colosso americano ha dimostrato sempre più interesse nei confronti del mondo dell’animazione giapponese, dando vita ad una serie antologica come Star Wars: Visions, risultato dell’impegno di sette studi giapponesi, molto apprezzata dal pubblico, e anche al corto Zen – Grogu and Dust Bunnies realizzato insieme al celebre Studio Ghibli.

Quando si parla di licenze la questione è sempre delicata, però molti sperano di vedere in futuro alcuni dei loro film Disney preferiti in uno stile che si avvicini quanto più possibile a quello degli anime. Per questo l’artista @mizala_ ha immaginato come sarebbero Hercules e Megara in un anime shojo. Nelle illustrazioni riportate in fondo alla pagina, si nota la cura con la quale sono stati ricreati i design originali dei due personaggi, dai mantelli fino ai gioielli, ma anche l’originalità con la quale la palette di colori sia mantenuta in una loro versione moderna con tanto di uniformi tipiche delle scuole giapponesi.

E voi cosa ne pensate di questo inaspettato crossover? Cosa vi aspettate dal remake live-action di Hercules? Aspettiamo le vostre opinioni e risposte nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo scoprire quanto sono popolari in Giappone gli anime.