My Hero Academia: la bellissima Mount Lady prende vita in questo cosplay

Quella di My Hero Academia è un'epopea che grazie al duro lavoro di Kōhei Horikoshi è velocemente divenuta una delle produzioni più amate di questi ultimi anni, prima grazie a un fortunato manga e poi tramite un'apprezzata serie animata di cui, al momento, i fan attendono la già molto chiacchierata quinta stagione.

Il pubblico andatosi a formare attorno alla produzione si compone oramai di milioni e milioni di fan sparsi in ogni angolo del globo, una fetta estremamente nutrita di lettori e spettatori che si sono portati dietro un'innumerevole numero di produzioni fanmade, tra fan-art e cosplay spesso capaci di caratterizzarsi per un lavoro qualitativo semplicemente incredibile.

Questa volta, però, ad aver attirato l'attenzione dei fan troviamo la nota cosplayer @hendoart, la quale ha deciso di omaggiare il franchise di My Hero Academia con un magnifico cosplay dedicato a Mount Lady, nota Pro Hero che abbiamo visto più volte nel corso della serie. Come visionabili dall'immagine che potete osservare scorrendo a fondo news, il lavoro della ragazza si caratterizza per un'attenta ricostruzione del costume in ogni suo particolare, con un risultato di gran pregio che ha saputo guadagnarsi gli elogi d'innumerevoli utenti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente Horikoshi ha inoltre pubblicato uno splendido sketch a tema My Hero Academia e dedicato a Mirko e Hawks.