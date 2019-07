Hero Mask, la seconda stagione in arrivo su Netflix!

La serie televisiva thriller di casa Pierrot, Hero Mask, si prepara a riprendersi i riflettori della sua produzione Netflix. Sin dalle prime impressioni dell'anime le premesse per un progetto interessante non erano di certo mancate, eppure qualcosa sembra non aver soddisfatto del tutto le aspettative del pubblico.

Dopo aver esordito con una prima stagione ricca di alti e bassi, che potete recuperare nella nostra recensione di Hero Mask, il regista Hiroyasu Aoki si prepara a debuttare nuovamente sul colosso streaming statunitense con la seconda parte dell'omonima serie. Tuttavia, è lecito chiedersi se il talentuoso director (Hunter x Hunter 2011) riuscirà a far risorgere dalle ceneri un progetto aggravato da una caratterizzazione dei personaggi troppo minimale, superficiale, curando quel blocco centrale dal peso fin troppo pesante.

Lo staff ritornerà a prendere parte al proprio ruolo, eccetto per Soichi Shimada addetto ora alla direzione degli episodi. In ogni caso, Hero Mask 2 debutterà su Netflix a partire dal 23 agosto in tutto il mondo, dando il via alla nuova tranche di episodi a tema investigativo. Per promuovere la nuova ondata di puntate, il sito ufficiale ha rilasciato il trailer che potete visualizzare in calce e una nuova key visual.

Staremo a vedere, dunque, se James Blood riuscirà questa volta a stupire l'esigente pubblico, salvando l'opera da un thriller mediocre. E voi, invece, che aspettative avete per la seconda stagione di Hero Mask? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!