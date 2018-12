Hero Mask, opera dello Studio Pierrot, è disponibile da oggi su Netflix

Come avevamo già anticipato ai primi di novembre, finalmente la sezione anime della piattaforma streaming di Netflix si arricchisce di un nuovo titolo. Da oggi, 3 dicembre 2018, è disponibile l’intera serie animata de Hero Mask.

Anime originale di genere fantascientifico prodotto dal noto studio Pierrot, Hero Mask è diretto da Hiroyasu Aoki (Hunter x Hunter del 2011), con il supporto di Takahisa Katagiri per quanto riguarda il character design e di Hisaki Kato per le musiche. L’intera vicenda dell’anime si concentra su una misteriosa maschera legata che inspiegabilmente sembra essere connessa ad una serie orrenda di incidenti. Spetta al detective James Blood far luce sull'intera faccenda. Per avere un’idea più precisa, qui di seguito potete leggere la sinossi:

"Ora c'è una misteriosa maschera davanti al detective James Blood, e l'uomo che si cela dietro di essa non dovrebbe esistere. Qual è il mistero che circonda questa maschera? E così ha inizio una crime story piena di azione, ambientata in una splendida città!"

La serie è composta di 15 episodi della durata di 24 minuti l’uno ed è disponibile sia in versione originale sottotitolata che doppiata in italiano. Chi di voi guarderà questo particolare anime? Fateci sapere se vi è piaciuto.

Ricordiamo che nel mese di dicembre ci saranno altre uscite su Netflix. Non perdetele!