Hero Mask, la seconda stagione approda su Netflix!

Come promesso, anche questa volta Netflix rispetta le date di uscita, pubblicando sul proprio portale streaming la nuova stagione di Hero Mask. Il thriller poliziesco si prepara, dunque, a recuperare le sorti di una prima parte non troppo all'altezza delle aspettative.

Parliamoci chiaro, la parte 1 di Hero Mask non è stata il massimo, anche in virtù della nostra Recensione che vi invitiamo caldamente a recuperare prima di proiettarvi nella visione di questa seconda stagione. La trama, non originalissima nel settore giallo, continuerà la missione di James Blodd alle prese con l'enigma sulla maschera misteriosa, nonché trovare la risposta a quella serie di incidenti che girano dietro una persona che non dovrebbe esistere.

Studio Pierrot si affida nuovamente a Hiroyasu Aoki alla regia (Hunter x Hunter 2011), nella speranza che il team riesca questa volta a soddisfare le esigenze di un pubblico che si aspetta decisamente più suspense da un progetto che vuole essere così tanto ambizioso, soprattutto se l'opera è frutto di un prodotto originale Netflix. Staremo a vedere, dunque, se la seconda parte riuscirà nell'ardua impresa, invitandovi ad aspettare la nostra recensione che analizzi l'ultima fatica del colosso statunitense.

Vi ricordiamo, inoltre, che la stagione 2 è nuovamente disponibile con doppiaggio italiano, un'occasione per potergli dare una possibilità. E voi, invece, cosa ne pensate di Hero Mask? Aspettavate il suo ritorno? Fatecelo sapere con un commento!