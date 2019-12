Hero's Come Back passa da Naruto a One-Punch Man con lo spettacolare AMV di un fan

Naruto: Shippuden esordì nel lontano 2007, direttamente dopo il primo anime Naruto che si concluse con una serie lunghissima di filler. L'opening che aprì le danze fu Hero's Come Back dei nobodyknows, diventata in fretta una sigla storica. Ora One-Punch Man se n'è appropriato grazie al lavoro di un appassionato dei due prodotti.

La debacle di One-Punch Man 2 è ancora impressa nella mente dei fan, ma ciò non vuol dire che il pelato Saitama non sia più amato, anzi. In rete continuano a susseguirsi apprezzamenti verso la serie, come testimoniato dal ritorno di un AMV del 2016 diventato nuovamente virale.

YanLihua ha ripreso diverse clip della prima stagione di One-Punch Man, associandole però non alle solite sigle bensì alla famosa Hero's Come Back, prima opening di Naruto: Shippuden. In un video di poco più di un minuto e mezzo, YanLihua ha di fatto creato una sigla di apertura inedita per One-Punch Man seguendo in parte anche lo stile di quella di Naruto: Shippuden.

Il risultato, che potete vedere in alto alla notizia, è un video particolarmente entusiasmante, dinamico e che tiene incollati allo schermo. L'energia e il tema della canzone infatti ben si adattano alle battaglie di Saitama. E voi cosa ne pensate dell'AMV? One-Punch Man ha goduto di un episodio speciale inserito nell'edizione home video.