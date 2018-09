Heroes in Crisis ha già sorpreso i lettori uccidendo vari personaggi fan-favorite!

DC Comics aveva fatto delle promesse importanti riguardo Heroes in Crisis, ed il primo numero della miniserie ha impiegato pochissimo a mantenerle, uccidendo ben due personaggi fan-favorite. Pubblicato in Nord America solo qualche giorno fa, l’albo ha infatti colto di sorpresa i lettori...

Come saprete se avete già letto un nostro recente articolo, il primo numero della serie Heroes in Crisis ha svelato ai fan la sorprendete e misteriosa morte di Roy Harper/Arsenal, che tuttavia non pare essere l’unico Titano deceduto… Nel fumetto, infatti, Superman, Batman e Wonder Woman si sono recati presso il Sanctuary, dove hanno scoperto una serie di cadaveri.



Utilizzando la propria vista telescopica, l’Uomo d’Acciaio ha individuato i resti di Hot Spot, Blue Jay, Lagoon Boy, Citizen Steel e altri eroi non ancora identificati, fra i quali figura persino una Lanterna Verde, apparentemente. Come se questi non fossero già abbastanza, Superman e gli altri, una volta entrati all’interno dell’abitazione, si sono ritrovati dinanzi a una scena raccapricciante: addirittura Roy Harper/Arsenal e Wally West/The Flash rientrano fra i caduti.



Arsenal era probabilmente il più sacrificabile fra gli eroi principali della testata, ma la dipartita di Wally West ha lasciato senza parole anche Superman, che ha faticato non poco prima di riuscire a comunicarne la scomparsa ai compagni di League. Come se non bastasse, Wally era rientrato solo qualche anno fa nel nuovo DC Universe, pertanto la sua morte potrebbe avere gravi ripercussioni sull’interno universo post-Rinascita.