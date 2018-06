Heroes in Crisis: Nuovi lugubri dettagli svelati su Sanctuary

Emergono nuovi dettagli su Heroes in Crisis, la mini saga divisa in sette fumetti che racconta una storia incentrata su un centro di nome Sanctuary. Le pagine della prossima edizione di DC Previews, il nuovo catalogo dedicato ai titoli in vendita a settembre negli USA, hanno iniziato ad apparire online fornendo una descrizione più dettagliata della serie.

Così recita la descrizione di DC Previews:

"come gestisce un PTSD un supereroe? Benvenuti a Sanctuary, un ospedale ultra segreto per i supereroi che sono stati traumatizzati dalla lotta al crimine e dal combattimento cosmico. Ma qualcosa va inspiegabilmente male quando molti pazienti finiscono morti, con due noti eroi come i principali sospettati: Harley Quinn e Booster Gold! Spetta alla DC Trinity di Superman, Wonder Woman e Batman indagare"

Inoltre, c'è un testo dal titolo "Heroes In Crisis: A Sanctuary Fact Sheet" accreditato a King. Si legge per intero:

- Sanctuary è un posto sicuro dove i supereroi possono esplorare il trauma delle loro vite violente e affrontare gli altri effetti del combattimento. Arrivano, riposano, confessano e vanno avanti.

- La base è stata costruita cinque anni fa quando Batman, Superman e Wonder Woman hanno capito che i supereroi emergenti a volte avrebbero bisogno di aiuto per affrontare le parti peggiori del lavoro.

- Al mondo esterno, Sanctuary sembra essere un piccolo ranch isolato nel Nebraska rurale. Ma sotto l'illusione, il ranch è, in realtà, una sofisticata, futuristica base costruita con la tecnologia Kryptoniana.

- Il luogo è presidiato esclusivamente da robot e ologrammi. Le uniche persone reali al suo interno sono gli eroi.

- Sanctuary offre la terapia di cui hanno bisogno gli eroi del DC Universe.

- Il soggiorno tipico va da pochi giorni a poche settimane e, in rare occasioni, anche più a lungo.

- Esso è un luogo segreto. Il pubblico non sa della sua esistenza.

- Per proteggere la privacy degli eroi, la Trinità scoraggia dal parlare di Sanctuary, anche se è risaputo che molti eroi hanno visitato la struttura.

- Solo tre persone sanno chi va a Sanctuary: Batman, Wonder Woman e Superman. Non vengono conservate registrazioni delle visite.

- Batman vede Sanctuary come una necessità. Wonder Woman lo vede come una gentilezza. Superman lo vede come un bene.

- E ora, tutti quelli che erano al Sanctuary sono morti.

Che ne pensate di queste notizie sconvolgenti? Ve l'aspettavate?