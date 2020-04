Gli Heroes di My Hero Academia invadono la prima copertina di Action Comics

Se bisogna trovare una data alla quale far risalire la nascita dei fumetti legati ai Supereroi, è inevitabile pensare a giungo 1938, quando uscì il primo, storico, numero di Action Comics, che narrava le origini di Clark Kent, alias Superman. Quel piccolo albo ha influenzato molti artisti, tra cui Kohei Horikoshi, autore di My Hero Academia

Se la figura dell'eroe è apparsa, con più o meno importanza, in un'infinità di opere legate non solo all'ambito fumettistico ma anche filmico o inerente a videogiochi, in My Hero Academia è fondamentale, come suggerisce lo stesso titolo. Infatti noi seguiamo le avventure di Izuku Midoriya e dei suoi compagni di classe del liceo Yuei, prestigioso per la preparazione offerta a coloro che vogliono diventare Heroes.

L'utente @Malkavian_TV ha pensato quindi di unire l'universo creato da Jerry Siegel e Joe Shuster a quello di Horikoshi, inserendo alcuni personaggi di My Hero Academia sulla cover del primo volume di Action Comics. Rispettando lo stile retro del disegno originale, il risultato finale è incredibile, come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina.

Con Deku che sembra scappare impaurito da quello che sta succedendo alle sue spalle, vediamo invece All Might nel costume della Golden Age, prendere il ruolo di Superman nell'artwork originale. Un bellissimo omaggio che ricorda le origini di uno dei generi più apprezzati dagli appassionati di fumetti.

Ricordiamo che in rete sono emersi i primi spoiler del capitolo 267 di My Hero Academia, e che il manga ha da poco raggiunto un importante traguardo.