Heroes Rising da record negli USA: 10 milioni incassati in 6 giorni, battuto Birds of Prey

L'ottimo debutto USA di My Hero Academia: Heroes Rising aveva fatto ben sperare Funimation, ma nessuno avrebbe mai potuto pronosticare che il film di Studio Bones sarebbe riuscito a mantenere un incasso medio da vero e proprio blockbuster americano. Heroes Rising ha infatti superato i 10 milioni di dollari al box office in soli sei giorni.

Per darvi un'idea della grandezza di questo risultato, basta ricordare che ONE PIECE: Stampede, ultimo lungometraggio realizzato da Toei Animation ed Eiichiro Oda, ha incassato negli USA 1.26 milioni di dollari in 16 giorni, ovvero circa un ottavo di Heroes Rising nel doppio del tempo. Birds of Prey, ultima pellicola DC Comics dedicata all'affascinante Harley Quinn, non ha mai superato Midoriya e compagni al botteghino dal giorno del debutto.

L'ultimo film di My Hero Academia ha incassato più di qualsiasi altro film anime proiettato in America del Nord negli ultimi quindici anni, ad esclusione di Dragon Ball Super: Broly (30 milioni in poco più di un mese). La pellicola è attualmente al nono posto della classifica dei film anime più redditizi di tutti i tempi in USA e Canada, e secondo le previsioni supererà presto Spirited Away.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti del successo di quest'opera? Fatecelo sapere con un commento! Per quanto riguarda l'uscita italiana invece, non vi perdete gli ultimi aggiornamenti condivisi da Dynit.