Heroes Rising vince la critica americana, Justin Briner: 'Rimarrete a bocca aperta'

Gli incassi di My Hero Academia: Heroes Rising hanno recentemente superato quelli di Two Heroes, e con il recente debutto del film sul suolo americano la situazione non potrà che migliorare. L'opera di Horikoshi e Studio Bones sembra poter raggiugere ottimi risultati negli USA, e ad aumentare le aspettative ci hanno pensato le prime recensioni.

Il giornalista di Gamespot Jordan Ramée, da qualche tempo nel mirino dei fan anime per via della controversa recensione di Konosuba, ha premiato il film con un solido 7/10, dicendosi soddisfatto del lavoro compiuto nel reparto animazioni e definendo lo scontro finale come "la più grande battaglia che si sia mai vista in My Hero Academia". Bene anche per i giornalisti di IGN USA, che hanno invece optato per un più generoso 8/10. Tanti complimenti infine da parte del New York Times, che ha descritto il film come "coraggioso ed emozionante", e dal celebre sito Den Of Geek, secondo il quale "il finale del film avrebbe probabilmente dovuto essere conservato come finale dell'intera opera, vista la sua qualità e il carico di emozioni".

Justin Briner, voce inglese di Izuku Midoriya, ha così commentato il tanto discusso scontro con il villain Nine: "Deku e Bakugo hanno sempre avuto una relazione molto complicata. Penso sia già fantastico vederli lavorare sul loro rapporto, seppur in maniera differente. In questo film poi c'è una scena dove i due combattono insieme, e personalmente credo che sia assolutamente incredibile, una delle migliori che abbia mai visto. I fan aspettavano una cosa del genere da tutta una vita, e il risultato mi ha lasciato a bocca aperta".

My Hero Academia: Heroes Rising arriverà in Italia il 19 marzo 2020 e rimarrà disponibile nei cinema fino al 25 dello stesso mese.

E voi cosa ne pensate? Andrete a vedere la pellicola al cinema? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!