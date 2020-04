Heroines: il nuovo crossover di Hiro Mashima si mostra in alcune anteprime bollenti

L'infaticabile Hiro Mashima, dopo aver concluso Fairy Tail, si è lanciato nel 2018 su EDENS ZERO. La sua nuova opera non gli ha però tolto troppo tempo da poterlo dedicare ad altri progetti. E dopo il crossover Hero's dello scorso anno, arriva un altro progetto che riunirà in un unico manga le protagoniste più belle e famose: Heroines.

Il progetto Heroines è il nuovo manga crossover e che vedrà Lucy, Rebecca ed Elie insieme in venti pagine esclusive. Le ragazze si presentano in una bollente anteprima pubblicata proprio da Hiro Mashima sulla sua pagina Twitter.

In calce vediamo il tweet in questione che riunisce i mondi di EDENS ZERO, Fairy Tail e Rave. In alto a destra vediamo la bella Rebecca in kimono al fianco di Shiki Grandbell. Al centro invece può essere notato un Natsu che dà aria a una Lucy semisvenuta, accaldata e in asciugamano, con un ventaglio. Infine la terza vignetta vede le tre protagoniste al bagno nelle sorgenti termali, un classico delle storie giapponesi.

La storia di Heroines sarà un capitolo autoconclusivo composto da venti pagine ambientato proprio in una sorgente termale e per ora non ha ancora una data di uscita ufficiale. Cosa vi aspettate da questo nuovo progetto dell'instancabile Mashima?