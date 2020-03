Heroines è il nuovo spin-off crossover targato Hiro Mashima

Difficile non conoscere Hiro Mashima, famosissimo mangaka che ha conquistato il Giappone grazie al suo famosissimo Fairy Tail, opera che in Occidente ha trovato milioni di fan ma anche moltissime critiche e a cui ha poi fatto seguito Edens Zero, manga tutt'ora in corso che sta facendo largamente parlare di sé.

A quanto pare, però, nonostante Mashima si trovi nel pieno del lavoro con la sua ultima produzione, che vede il sopraggiungere di un nuovo capitolo ogni settimana, un nuovo e interessante progetto busserà alla porta dei tanti fan del mangaka. Come forse già saprete, l'uomo aveva infatti festeggiato il 40° anniversario del Weekly Shonen Magazine di Kodansha con la pubblicazione del manga crossover Hero's, all'interno del quale i vari personaggi delle sue opere più famose (Rave Master, Fairy Tail ed Eden's Zero) si sarebbero incontrati finendo con il vivere un'appassionante avventura.

Ebbene, Mashima ha ora annunciato su Twitter che, in occasione dell'uscita fisica dell'opera, la produzione conterrà un "piccolo" extra, ovvero un manga spin-off bonus da 20 pagine intitolato Heroines. Il mangaka ha descritto lo speciale come un racconto in cui le principali eroine delle sue tre opere più importanti s'incontreranno in una serie di luoghi non meglio specificati che daranno forma a un susseguirsi di vicende dal gusto spiccatamente comico.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente Hiro Mashima aveva rilasciato varie informazioni sulla durata di Edens Zero.