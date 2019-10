Heros: arriva un nuovo sketch del nuovo manga di Hiro Mashima

Weekly Shonen Magazine ha compiuto ben sessant'anni, un traguardo fondamentale e pertanto la Kodansha sta preparando al meglio le celebrazioni per questo compleanno. La rivista che vide il suo primo numero uscire a marzo 1959 ha infatti dato il via libera a Hiro Mashima, l'instancabile autore di Fairy Tail ed Edens Zero, con una nuova serie, Heros.

Nonostante gli infiniti impegni del mangaka, attualmente alle prese con Edens Zero e la storia di Fairy Tail: 100 Years Quest, Hiro Mashima ha deciso di lanciare la nuova serie Heros. Come abbiamo già saputo, questa riprenderà tutti i personaggi apparsi nelle vecchie opere del mangaka, creando così una serie crossover di alcuni dei più grandi successi di Weekly Shonen Magazine.

Ormai la data di arrivo è vicinissima e perciò Hiro Mashima non ha fatto mancare qualche bozza di preparazione, diffusa sul suo account Twitter. Come potete vedere in calce, arriva uno schizzo preparatorio di alcuni personaggi con la didascalia "Voglio sentire un senso di collaborazione in ogni singola pagina di Heros".

Heros debutterà il 16 ottobre su Weekly Shonen Magazine numero 46, pertanto mancano poco meno di due settimane all'arrivo sulla popolare rivista di casa Kodansha.