Heros: Hiro Mashima dedica uno sketch alle sue prosperose eroine!

Diciamocela tutta, Hiro Mashima è un gran burlone, un appassionato di prima categoria del genere femminile. Marchio distintivo della sua matita, infatti, sono proprio le ragazze che disegna nelle sue opere, dedicando alla "sensualità" un'attenzione particolare. E di certo, ha tutte le intenzioni di fare altrettanto persino con Heros.

Il suo nuovo manga crossover, che unirà il mondo di Rave, Fairy Tail ed Edens Zero sotto un'unica grande bandiera cartacea, debutterà in Giappone a partire dal prossimo 16 ottobre. L'instancabile autore, infatti, è al momento alle prese con una serializzazione settimanale, motivo per cui ha incredibilmente stupito l'annuncio di una nuova serie seppur di breve durata. Per rassicurare i fan circa lo stato della sua salute, ha affermato che sta procedendo bene con i lavori, riuscendo persino a ritagliarsi del tempo da spendere in videogiochi.

Per enfatizzare l'attenzione dei fan su questo nuovo titolo, inoltre, ha iniziato a pubblicare sul proprio profilo Twitter sketch originali su Heros, anche a costo di utilizzare il suo punto forte per suscitare interesse. Nell'ultimo disegno che ha pubblicato in rete, si è servito della sensualità dei propri personaggi per pubblicare un'illustrazione molto "interessante", la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Il post, in realtà, ha suscitato molti commenti, divisi tra coloro che sono entusiasti per lo sketch e altri delusi dalla tematica, fin troppo spinta ed esagerata secondo il pubblico. Una scelta forse discutibile e inappropriata, ma che sicuramente fa nuovamente parlare della sua prossima opera, seppur nel bene e nel male.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione? La trovate inappropriata o semplicemente goliardica? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.