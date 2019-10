Heros: un'illustrazione promozionale presenta il nuovo manga del papà di Fairy Tail

Vi avevamo già annunciato la data d'uscita di Heros, il nuovo manga crossover di Hiro Mashima, padre di Fairy Tail, prevista per il 16 di questo mese. Adesso che il giorno si avvicina, sul canale Twitter @spytrue è comparsa un'illustrazione promozionale che potete trovare in calce all'articolo.

Come potete ammirare dal bellissimo disegno, abbiamo Natsu, Haru e Shiki, i protagonisti di Fairy Tail, Rave Master e Edens Zero, in posizione di combattimento mentre osservano con aria spavalda davanti a loro. Di fatti, vi avevamo già detto come Heros sarà un manga crossover tra le tre principali opere del maestro Mashima, una delle quali ancora in corso (Edens Zero).

Heros è stato realizzato per festeggiare il sessantesimo anniversario di Weekly Shonen Magazine, la stessa rivista che l'ospiterà, come ha già ospitato molti lavori del mangaka, e che darà inizio alle danze tra pochi giorni col numero 46 del magazine.

Considerando le premesse, la presenza di tre personaggi carismatici come Natsu, Haru e Shiki e la matita di Hiro Mashima, Heros ha tutte le carte in regola per mostrarci qualcosa di interessante e scoppiettante. E mentre ne aspettiamo in trepidante attesa la data d'uscita e il primo capitolo, non ci resta che rifarci gli occhi con questa strabiliante illustrazione promozionale.

Cosa vi aspettate da Heros? E, soprattutto, come vi sembra questa illustrazione promozionale del manga? Fatecelo sapere sotto nei commenti.