Heros: il nuovo manga crossover di Hiro Mashima debutterà a breve

Hiro Mashima è un lavoratore infaticabile, capace di pubblicare più capitoli in una sola settimana. Per questo non poteva esimersi dal creare addirittura un nuovo manga per festeggiare il sessantesimo anniversario di Weekly Shonen Magazine, la rivista che ha pubblicato tanti suoi lavori e che si appresta a portare al pubblico anche Heros.

Ma quando arriverà Heros? L'annuncio di questo nuovo manga è stato dato da pochi giorni, tuttavia non era stata ancora comunicata la data di inizio ufficiale. Un leak della copertina del volume 6 di Edens Zero ha fatto però svelare il mistero.

La libreria di Shinagawa The Comic Buster The Room Gotanda Nishiguchi-ten ha postato sul suo profilo Twitter una foto che ritraeva il sesto volume del manga di Hiro Mashima, al fianco di quello di Domestic Girlfriend e Smile at the Runway. Una bandella pubblicitaria avvolta al manga di Mashima comunica però la data di inizio della nuova serie. Heros partirà quindi il 16 ottobre sul numero 46 di Weekly Shonen Magazine.

Heros sarà un manga crossover tra i vari mondi creati da Hiro Mashima nel corso della sua carriera da mangaka, ovvero Rave Master, Fairy Tail e l'ultimo arrivato Edens Zero. La nuova opera è stata pubblicizzata come mini serie e sarà pubblicata settimanalmente.