Heros, le prime immagini spoiler del nuovo manga di Hiro Mashima mostrano un combattimento

Già ancor prima di iniziare, Heros si è sommerso di polemiche, soprattutto a causa dell'autore che ha utilizzato illustrazioni discutibili per promuovere la sua nuova opera. Tuttavia, il suo manga crossover sta finalmente per cominciare, e si mostra finalmente in alcune prime immagini.

L'instancabile padre di Fairy Tail è uomo molto devoto al lavoro, al punto da lavorare a più progetti contemporaneamente. Nonostante ciò possa arrecare il timore che il mangaka stia esagerando con i lavoro, lui stesso ha avvertito i propri fan che al momento ha tutto sotto controllo, riuscendo persino a ritagliarsi del tempo per i videogiochi. Tuttavia, a causa delle immagini promozionali da lui realizzate, la sua nuova serie non è nata sotto una buona stella, ma nonostante questo la curiosità non ha impedito agli insider di pubblicare alcune immagini spoiler del primo capitolo.



Negli immagini in questione, infatti, veniamo immediatamente catapultati in un combattimento tra Natsu, il protagonista di Fairy Tail, e Shiki, personaggio principale di EDENS ZERO, l'opera a cui sta attualmente lavorando. I due beniamini dell'autore, dunque, sono intenti a combattere per un motivo alquanto particolare, ovvero su chi dei due debba accaparrarsi un frutto.



In attesa di poter dare un'occhiata al capitolo completo, cosa ne pensate delle prime immagini spoiler di Heros? E che aspettative avete per questo particolare manga crossover? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.